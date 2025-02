Angehörigen-Organisation bestätigt Tod der jüngsten Hamas-Geiseln

Das Forum der Geisel-Familien erklärte, die Kinder der Bibas-Familie und ihre Mutter seien nicht mehr am Leben. Sie hatten neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Terrororganisation Hamas will ihre sterblichen Überreste heute an Israel übergeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2025 06:45 Uhr