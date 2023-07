Angehörige und Stadt München gedenken der Opfer vom 22. Juli 2016

Meldungsarchiv - 22.07.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: In einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung haben die Stadt München und Angehörige an die Opfer der rassistischen Morde am Olympia-Einkaufszentrum vor sieben Jahren erinnert. Oberbürgermeister Reiter räumte ein, dass der Anschlag mit neun Toten zu lange als Tat eines verwirrten Jugendlichen eingeschätzt worden sei. Nun aber sei klar, dass es sich um einen menschenverachtenden und rassistischen Täter gehandelt habe. Die Angehörigen der Opfer kritisierten das Verhalten offizieller Stellen. Im letzten Jahr aber habe sich einiges geändert. Reiter kündigte an, dass auch an den Gräbern der Opfer über die Hintergründe der Tat informiert werden solle. - Am 22. Juli 2016 hatte ein 18-Jähriger in der Nähe des Olympia-Einkaufszentrum gezielt auf acht Jugendliche und eine Frau geschossen, die nach seiner Auffassung "nicht-deutsch" aussahen. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, der Täter erschoss sich schließlich selbst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2023 19:00 Uhr