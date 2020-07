Angehörige und Freunde erinnern an Loveparade-Katastrophe

Nachrichtenarchiv - 24.07.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Duisburg: Bei einer "Nacht der 1000 Lichter" ist am Abend in Duisburg der Toten und Verletzten des Loveparade-Unglücks vor zehn Jahren gedacht worden. An der Gedenkstätte am Unglücksort wurden dabei rund 1.000 Grablichter entzündet. Viele waren mit Gedenkworten versehen. Die "Nacht der 1000 Lichter" findet traditionell am Vorabend des Jahrestages statt. Am 24. Juli 2010 waren am einzigen Ein- und Ausgang der Technoparade 21 Menschen erdrückt worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.07.2020 02:00 Uhr