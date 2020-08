Angehörige gedenken der Opfer des Anschlags von Hanau

Hanau: In der hessischen Stadt haben rund 250 Menschen an die Opfer der rassistischen Morde vor einem halben Jahr erinnert. Mehrere Angehörige warfen in ihren Reden den Behörden Versagen vor. Sie forderten eine vollständige Aufklärung der Tat und mehr Unterstützung. Die Veranstaltung auf dem Freiheitsplatz fand im kleinen Rahmen statt, nur 249 Menschen waren zugelassen. Die ursprünglich geplante Demonstration mit bis zu 5.000 Teilnehmern war wegen stark gestiegener Corona-Zahlen in Hanau kurzfristig abgesagt worden. Auch in rund 30 anderen deutschen Städten gab es Gedenkveranstaltungen, etwa in München, Stuttgart und Frankfurt. - Am 19. Februar hatte ein Deutscher neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.

