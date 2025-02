Angehörige fordern Freilassung weiterer Hamas-Geiseln

Jerusalem: Tausende Demonstranten haben in Tel Aviv und in Jerusalem gefordert, dass weitere Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas befreit werden. Die Angehörigen der Verschleppten verlangen die Umsetzung der zweiten Phase der Waffenruhe-Vereinbarung. Diese sieht ein dauerhaftes Ende des Krieges und die Freilassung aller verbliebenen Geiseln vor. Derweil hat Israel bestätigt, dass die indirekten Verhandlungen darüber am Montag beginnen. Dies hat Ministerpräsident Netanjahu laut seinem Büro telefonisch mit dem Sondergesandten von US-Präsident Trump für den Nahen Osten, Witkoff, besprochen. Zuvor hatte die Heimkehr dreier entlassener Hamas-Geiseln im ganzen Land große Freude ausgelöst. Sie waren gestern nach 16 Monaten Geiselhaft gegen 183 palästinensische Häftlinge ausgetauscht worden.

