Angehörige erinnnern an Germanwings-Absturz vor zehn Jahren

Haltern am See: Mit Blumen und Gebeten erinnern Menschen in Deutschland und Frankreich heute an den Absturz des Germanwings-Flugzeugs vor genau zehn Jahren. An der Absturzstelle in den französischen Alpen kommen die engsten Angehörigen zusammen. Die größte Gedenkveranstaltung gibt es in Haltern am See im Norden des Ruhrgebiets. Von dort stammt eine Gruppe von 16 Schülerinnen und Schülern und zwei Lehrerinnen, die in der Unglücksmaschine saßen. Um 10 Uhr 41, dem Zeitpunkt des Absturzes, werden in Haltern alle Kirchenglocken läuten. Nach Überzeugung der Ermittler hat der psychisch kranke Co-Pilot den Airbus auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen absichtlich zum Absturz gebracht. Alle 150 Insassen kamen ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2025 08:00 Uhr