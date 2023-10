Angehörige der deutschen Hamas-Geiseln bangen weiter um deren Leben

Berlin: Nachdem Gewissheit herrscht über den Tod von Shani Louk wird weiter um das Leben der anderen Geiseln in den Händen der Hamas gebangt. Die Angehörigen der Deutschen, die von der Terrormiliz verschleppt worden sind, haben nochmals eindringlich an die Bundesregierung appelliert, alles für deren Freilassung zu tun. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, sagt, die Verhandlungen liefen streng vertraulich ab. Er gehe davon aus, dass der Einsatz der israelischen Armee bei der Befreiung der Geiseln helfen könnte, so Hardt im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Aber, wie Ministerpräsident Netanjahu gesagt habe, einen Erfolg garantieren könne man nicht - so bitter das sei. Hardt plädiert dafür, auf allen Kanälen mit Vertretern der arabischen Welt zu reden, um eine Linie gegen die Hamas aufzubauen und sie zu isolieren. Das müsse das Hauptziel der deutschen Außenpolitik sein. Gestern Abend hatte das israelische Militär die Befreiung einer 19-jährigen Soldatin melden können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 09:00 Uhr