Angehender Erzbischof begrüßt Segnung Homosexueller

Bamberg: Der künftige Bamberger Erzbischof Gössl hat die Entscheidung des Vatikans begrüßt, wonach künftig auch homosexuelle und wiederverheiratete Paare gesegnet werden dürfen. Damit werde ein wichtiger Wunsch vieler Gläubiger aufgegriffen, erklärte Gössl am Abend in Bamberg. Es dürfe aber nicht übersehen werden, dass die Erklärung aus Rom zwischen Segnung und Eheschließung unterscheide. Die Ehe bleibe weiterhin Mann und Frau vorbehalten, so Gössl.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.12.2023 01:00 Uhr