Angeblicher Bundeswehrsoldat nach Drohvideo festgenommen

Nachrichtenarchiv - 30.12.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ein angeblicher Bundeswehrsoldat, der dem Staat wegen der Corona-Maßnahmen gedroht hat, ist am Abend in der bayerischen Landeshauptstadt festgenommen worden. Zuvor hatten die Bundeswehr und die bayerische Polizei angegeben, das Video zu untersuchen. Das Verteidigungsministerium twitterte, darin enthalten seien Drohungen gegen den Rechtsstaat, die nicht hinnehmbar seien. Und Verteidigungsministerin Lambrecht schrieb auf Twitter: Die Bundeswehr brauche reflektierte und aufrechte Menschen, die fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Wer das nicht teile, habe in der Bundeswehr nichts verloren, so Lambrecht. In dem Video gibt sich ein Mann als Oberfeldwebel aus, nach BR-Informationen ist er in Bad Reichenhall stationiert. Er verlangt, dass die staatlichen Corona-Maßnahmen zurückgenommen werden, unter anderem die Impfpflicht für Soldatinnen und Soldaten. Unter dem Video heißt es, dies sei eine Warnung und die Soldaten verlangten eine Äußerung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.12.2021 20:45 Uhr