Angeblich Zivilisten aus Asow-Stahlwerk in Sicherheit gebracht

Söder greift Bundeskanzler Scholz in Ukraine-Krise massiv an

Würzburg: Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Söder hat Bundeskanzler Scholz für dessen Ukraine-Politik scharf kritisiert. Auf einem kleinen CSU-Parteitag in Würzburg sagte er, Scholz drücke sich davor, der deutschen Bevölkerung Orientierung zu geben. Konkret bezog Söder sich darauf, dass Scholz in Japan war, als der Bundestag über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine debattierte. Auch Verteidigungsministerin Lambrecht sei wochenlang unsichtbar gewesen. Den Grünen warf Söder vor, in kurzer Zeit zu große Sprünge zu machen. Früher seien die Grünen zu Friedensdemonstrationen gegangen, heute forderten sie ständig Aufrüstung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2022 20:15 Uhr