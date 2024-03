Angeblich Dutzende Tote bei Luftangriffen in Syrien

Damaskus: In Syrien sollen bei Luftangriffen in der Provinz Aleppo mindestens 40 Menschen getötet worden seien. Unter den Todesopfern seien neben syrischen Armeeangehörigen auch Mitglieder der libanesischen Hisbollah-Miliz, teilte die Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Demnach galten die Angriffe einem Raketendepot der Hisbollah. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur berichtet, dass bei den Angriffen auch Zivilisten getötet und verletzt worden seien. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben derzeit nicht. Syrische Behörden machen Israel für die Bombardierungen verantwortlich. Die israelische Luftwaffe greift immer wieder Ziele im benachbarten Syrien an. Sie will damit verhindern, dass der Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen mehr Einfluss in der Region bekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2024 21:45 Uhr