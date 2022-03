Anfeindungen gegen russische EInrichtungen in Dublin und Paris

Nachrichtenarchiv - 07.03.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In den Hauptstädten Frankreichs und Irlands hat es Angriffe gegen russischen Einrichtungen gegeben. In Paris warfen Unbekannte einen Brandsatz gegen den Zaun eines russischen Kulturzentrums. Die Polizei ermittelt. In Dublin rammte ein Mann mit einem Lkw das Tor der russischen Vertretung auf, stieg aus und verteilte Fotos mutmaßlicher Opfer des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die "Irish Times" zitiert denn Mann mit den Worten, er haben eine "sicheren Korridor" für den Botschafter zum Verlassen Irlands öffnen wollen. Der Lkw-Fahrer wurde festgenommen. Die Botschaft warf der irischen Polizei vor, sie habe untätig zugesehen. Das Außenministerium in Moskau verlangte nach der Pariser Brandattacke einen angemessenen Schutz seine diplomatischen Vertretungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2022 20:00 Uhr