Anerkennung Palästinas bleibt in Europa umstritten

Berlin: Die Ankündigung dreier europäischer Regierungen, Palästina als eigenständigen Staat anzuerkennen, hat ein geteiltes Echo ausgelöst. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth, sprach wörtlich von einem falschen Signal zur falschen Zeit. Man komme so der notwendigen Zweistaatenlösung nicht näher, sagte Roth dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Skepsis gibt es auch in Frankreich: Das Außenministerium erklärte, die diplomatische Anerkennung eines Palästinenserstaats sei zu früh, um einen echten Einfluss haben zu können. Die Palästinenser-Organisationen PLO und Hamas begrüßten hingegen die Entscheidung. Am Vormittag hatten Norwegen, Spanien und Irland angekündigt, Palästina als eigenen Staat anzuerkennen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2024 15:00 Uhr