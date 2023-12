Andrea Tandler muss wegen Steuerhinterziehung vier Jahre und fünf Monate in Haft

München: Im Prozess um Steuerhinterziehung muss die Unternehmerin Andrea Tandler vier Jahre und fünf Monate in Haft. Das hat das Landgericht München mitgeteilt. Ihr mitangeklagter Geschäftspartner bekam drei Jahre und neun Monate. Tandler ist die Tochter des CSU-Politikers Gerold Tandler. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte sie für einen Schweizer Maskenlieferanten Geschäfte mit verschiedenen Behörden des Bundes und der Länder vermittelt. Dafür flossen Provisionszahlungen von fast 50 Millionen Euro. Diese hatte Tandler nicht korrekt versteuert und sich dadurch strafbar gemacht. So hatte sie die Einnahmen nicht in München, sondern in Grünwald versteuert - dort ist nur die Hälfte an Gewerbesteuern fällig. Allerdings war München damals der Ort der Geschäftsleitung. Der wirtschaftliche Schaden liegt laut Staatsanwaltschaft bei rund 7,8 Millionen Euro.

