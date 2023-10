Andrea Tandler muss sich wegen Maskenaffäre vor Gericht verantworten

München: In der Maskenaffäre hat der Prozess gegen Andrea Tandler begonnen. Vor dem Landgericht München geht es um Steuerhinterziehung in drei Fällen sowie um Subventionsbetrug. Tandler vermittelte zu Beginn der Coronapandemie Maskengeschäfte und kassierte dafür Provisionen in Millionenhöhe. Diese soll sie dem Finanzamt verschwiegen und so 23,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Der stellvertretende Vorsitzende im sogenannten Masken-Untersuchungsausschuss im Landtag, Siekmann, hofft, dass der Gerichtsprozess die Geschäftspraktiken von Andrea Tandler aufklärt. Im BR sagte er, der Maskensumpf sei noch nicht richtig trockengelegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 10:00 Uhr