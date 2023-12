Andrea Tandler legt Geständnis im Masken-Prozess ab

München: Die wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe angeklagte Andrea Tandler hat im Maskenprozess ein Geständnis abgelegt - und die Hinterziehung von Einkommenssteuer eingeräumt. Außerdem stimmte sie einer Verständigung mit dem Münchner Landgericht zu. Das Gericht schlägt bei Andrea Tandler eine Freiheitsstrafe von mehr als vier Jahren vor. Ihr Partner Darius N. soll zu etwa drei Jahren verurteilt werden. Bewährungsstrafen sind damit ausgeschlossen. Das Urteil soll voraussichtlich am Freitag gesprochen werden. Tandler unterhält enge Kontakte zu führenden CSU-Politikern. Sie hatte während der Corona-Pandemie Maskengeschäfte vermittelt und dafür Provisionen in Millionenhöhe kassiert. Diese Gelder wurden nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft nicht korrekt versteuert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.12.2023 19:45 Uhr