Andrea Tandler bleibt weiter in Untersuchungs-Haft

Kurzmeldung ein/ausklappen Warnstreiks treffen rund 100.000 Flugpassagiere

Berlin: Durch die Warnstreiks an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn werden morgen und am Freitag rund 700 Flüge ausfallen. Knapp 100.000 Passagiere sind nach Angaben des Flughafenverbandes ADV betroffen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten unter anderem im Luftsicherheitsbereich und in den Servicebereichen zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Verdi fordert unter anderem Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit. Die Deutsche Bahn kündigte an, am Freitag wegen des Tarifstreiks mit der Gewerkschaft EVG den Fernverkehr zwischen 3 und 13 Uhr komplett einzustellen. Die Gewerkschaft fordert mindestens 650 Euro mehr im Monat und wirft der Arbeitgeberseite eine Verweigerungshaltung vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2023 15:00 Uhr