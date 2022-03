Andrea Rothfuss holt Bronze bei Paralympics

Selenskyj wirft Russland Terror gegen die Menschen in Mariupol vor

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russland vorgeworfen, jegliche Hilfe für die Bewohner der belagerten Stadt Mariupol zu blockieren. Die russischen Truppen hätten den klaren Befehl, Mariupol in Geiselhaft zu halten und andauernd zu bombardieren, sagte Selenskyj gestern Abend in einer Videoansprache an das ukrainische Volk. Sie hätten auch genau zu der Zeit angegriffen, als es einen humanitären Korridor für die Stadt geben sollte. Was Russland dort betreibe, sei regelrechter Terror. Die Menschen in Mariupol sind bereits seit zehn Tagen eingeschlossen. Hilfsorganisationen berichten von einer dramatischen Lage der rund 300.000 Zivilisten, die dort ohne Wasser oder Strom ausharren. - Am frühen Morgen wurde bekannt, dass die russische Luftwaffe zivile Ziele in der Stadt Dnipro in der Zentralukraine angegriffen hat. Mindestens ein Mensch wurde getötet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2022 08:00 Uhr