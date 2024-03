Andrang bei Nawalnys Beerdigung in Moskau trotz Drohkulisse

Moskau: Vor der Trauerfeier für den Kreml-Kritiker Nawalny haben sich mehrere hunderte Menschen vor einer Kirche der russischen Hauptstadt versammelt. Viele trugen Blumen in den Händen. Die Trauerfeier soll dort um 12 Uhr deutscher Zeit beginnen. Etwa zwei Stunden später soll der Leichnam Nawalnys auf einem Friedhof in Moskau beigesetzt werden. Sicherheitskräfte haben dort bereits gestern Absperrgitter aufgebaut. Am Morgen bezogen Dutzende Einsatzfahrzeuge Stellung. Der russlandpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Europa-Parlament, Lagodinsky, sagte im Fernsehsender Phönix, nach Gesprächen mit der Witwe Nawalnaja gehe er davon aus, dass sie nicht zur Beisetzung kommt. Da Nawalnaja die politische Mission ihres Mannes übernehmen wolle, sei sie nun Zielscheibe jeglicher Repressionen. Es wird befürchtet, dass der russische Machtapparat hart gegen Nawalnys Unterstützer vorgehen wird.

