Andrang an bayerischen Testzentren deutlich gestiegen

Söder und Kretschmann fordern konsequenten Anti-Coronakurs

Berlin: Die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg, Söder und Kretschmann, haben im Kampf gegen das Corona-Virus den Druck auf ihre Länderkollegen erhöht. In einem der "Süddeutschen Zeitung" vorliegenden Brief fordern sie eine konsequentere Corona-Krisenpolitik und konkrete Maßnahmen. Die Lage sei ernst und viel ernster, als viele glaubten, erklären sie in ihrem gemeinsamen Brief an die Länderchefs. Es gelte jetzt, die Corona-Notbremse ohne weiteres Überlegen und Zögern konsequent umzusetzen, so Söder und Kretschmann in dem Schreiben. Beide forderten nächtliche Ausgangs- und adäquate Kontaktbeschränkungen bei einer Inzidenz über 100 sowie eine konsequente FFP2-Maskenpflicht und Tests. Zudem müsse als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht eine Corona-Testpflicht eingeführt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2021 18:00 Uhr