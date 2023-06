Andere Parteien reagieren bestürzt auf Wahlsieg der AfD in Sonneberg

Meldungsarchiv - 26.06.2023 10:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Sonneberg: Die rechtspopulistische AfD hat erstmals in Deutschland ein kommunales Spitzenamt erreicht: Robert Sesselmann ist der neue Landrat im Thüringer Kreis Sonneberg. Die anderen Parteien und der Zentralrat der Juden reagierten besorgt auf dieses Wahlergebnis. Thüringens Innenminister und SPD-Vorsitzender Maier bezeichnete das Wahlergebnis als "Alarmsignal für alle demokratischen Kräfte". Die Grünen-Bundesvorsitzende Lang nannte den AfD-Erfolg auf Twitter "bestürzend". Tief erschüttert zeigt sich auch der Zentralrat der Juden - Präsident Schuster sprach von einem "Dammbruch", den die demokratischen politischen Kräfte in diesem Land nicht einfach hinnehmen dürften. Es beunruhige ihn zutiefst, dass so viele Menschen einer Partei zustimmten, die laut Landesverfassungsschutz rechtsextrem ist. Auch das Internationale Auschwitz Komitee reagierte entsetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.06.2023 10:15 Uhr