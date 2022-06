Anbau von Braugerste in Bayern steigt

Neuwagen in der EU sollen ab 2035 emissionsfrei sein

Straßburg: In der EU sollen ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen verkauft werden. Darauf haben sich die für Umwelt zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Staaten geeinigt. Bereits zugelassene Autos dürfen weiter fahren. Offen bleibt, ob es Ausnahmen für Verbrenner geben wird, die mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Die Bundesregierung will diese Ausnahme zulassen. Die FDP hat darauf gepocht. Nun muss auf EU-Ebene ein Kompromiss mit dem EU-Parlament gefunden werden, das neue Verbrenner-Motoren in gut 13 Jahren vollständig verbieten will. Die Vorgaben für Autos und Transporter sind Teil eines Pakets, das unter anderem auch eine Reform des EU-Emissionshandels vorsieht. Bundeswirtschaftsminister Habeck sprach vom größten Klimaschutzpaket, das seit 15 Jahren in Europa geschmiedet worden sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2022 07:00 Uhr