"Anatomie eines Falls" räumt bei den Europäischen Filmpreisen ab

Berlin: Beim Europäischen Filmpreis in Berlin hat die französische Filmemacherin Justine Triet für die "Anatomie eines Falls" die Auszeichnungen für den besten Film, die beste Regie und das beste Drehbuch bekommen. Auch die beste Darstellerin, Sandra Hüller, spielt in diesem in deutsch, englisch und französisch gedrehten Film. Bester männlicher Schauspieler wurde der Däne Mads Mikkelsen; eine Auszeichnung für das Lebenswerk ging an Vanessa Redgrave. - Der Europäische Filmpreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Die rund 4600 Mitglieder der Filmakademie konnten in etlichen Kategorien über Preisträgerinnen und Preisträger abstimmen, ähnlich wie bei den Oscars in den USA.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.12.2023 03:00 Uhr