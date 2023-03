"Anatevka"-Darsteller Chaim Topol ist tot

Kurzmeldung ein/ausklappen AKW Saporischschja ist von Stromversorgung abgeschnitten

Wien: Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA ist wegen des erneuten Ausfalls der regulären Stromversorgung im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja besorgt. Behörden-Chef Grossi sagte in Wien, es sei bereits das sechste Mal, dass Europas größtes Atomkraftwerk auf Notversorgung durch Diesel-Generatoren umstellen muss. Nach seinen Worten ist es höchste Zeit, eine Sicherheitszone rund um das Kraftwerk einzurichten. Das russische Militär hatte die Ukraine am Morgen mit massiven Raketenangriffen auf die Energie-Infrastruktur überzogen. Nach Angaben ukrainischer Behörden sind dabei mindestens fünf Menschen getötet worden. In der Früh heulten im ganzen Land die Sirenen, so auch in Kiew.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2023 12:00 Uhr