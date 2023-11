An Warnstreiks im Öffentlichen Dienst der Länder beteiligen sich in Bayern 7000 Beschäftigte

München: Die Gewerkschaft Verdi Bayern hat eine Bilanz der Warnstreik-Woche im Öffentlichen Dienst der Länder gezogen. Danach haben sich 7000 Beschäftigte an den Aktionen im Freistaat beteiligt. Betroffen waren alle Regierungsbezirke. Dabei gab es verschiedene Schwerpunkte: Am Montag streikten die Hochschulbeschäftigten, am Dienstag Nachwuchskräfte und gestern sowie heute die Mitarbeiter von Unikliniken. Verdi Bayern nannte die Beteiligung überwältigend und sprach von einem Signal an die Arbeitgeber. In der kommenden Woche sollen Beschäftigte an Theatern und Bühnen, den Justizvollzugsanstalten und Straßenmeistereien streiken. Verdi fordert eine Einkommenserhöhung von 10,5 Prozent. - Gestreikt wird bald auch wieder bei der Bahn. Die Tarifgespräche mit der Lokführergewerkschaft GDL sind heute gescheitert. GDL-Chef Weselsky nannte aber noch keinen Termin für den Ausstand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 23:15 Uhr