An vier deutschen Flughäfen gibt es nun kostenlose Corona-Tests

Nachrichtenarchiv - 25.07.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Am Flughafen der Landeshaupstadt sind jetzt kostenlose Corona-Tests möglich. Auch an den Airports in Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund können Reisende einen Abstrich machen lassen, ohne selbst zahlen zu müssen. Bayerns Gesundheitsministerin Huml nannte die direkten Tests sinnvoll. Man müsse aufpassen, dass Reiserückkehrer keine neuen Infektionen mitbringen. Um die Kapazitäten zu erhöhen, wird in München zwischen den beiden Terminals ein Zelt aufgebaut. Die Tests stehen Heimkehrern aus sogenannten Risikoländern offen, können aber auch von anderen Reisenden genutzt werden. Die Bundesregierung prüft unterdessen eine Testpflicht. Gesundheitsminister Spahn begründete das mit den zuletzt gestiegenen Infektionszahlen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2020 20:00 Uhr