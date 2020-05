An Pfingsten nehmen Hotels, Seilbahnen, Ausflugsdampfer und Busse ihren Betrieb wieder auf

Proteste in Minneapolis gehen trotz Ausgangssperre weiter

Minneapolis: Trotz mehrerer verhängter Ausgangssperren gehen im US-Bundesstaat Minnesota die Proteste nach dem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis weiter. Auch in anderen Städten gingen tausende Menschen auf die Straße, etwa in New York, Washington und Los Angeles. Fernsehbilder zeigen friedliche Proteste, aber auch in Brand gesteckte Autos. An den Tagen davor war es in Minneapolis zu teils schweren Ausschreitungen gekommen. Die Wut der Demonstranten entzündete sich daran, dass ein Afroamerikaner bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen war. Einer der vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten wurde inzwischen wegen Totschlags angeklagt. Bei ihm handelt es sich um den weißen Polizisten, der sein Knie minutenlang an den Hals des 46-Jährigen gedrückt hatte. Die Untersuchungen gegen die drei anderen Beamten dauern an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2020 10:00 Uhr