An Israels Küste wird eine 3300 Jahre alte Grabkammer entdeckt

18.09.2022 21:30 Uhr

Jerusalem: In Israel haben Archäologen eine 3300 Jahre alte intakte Grabkammer entdeckt. Wie die Altertumsbehörde erst heute mitteilte, wurde der spektakuläre Fund bereits am Dienstag bei Baggerarbeiten am Strand gemacht. Die in Stein gehauene Anlage stammt aus der Zeit des ägyptischen Pharao Ramses II. In dem Grab fanden sich zahlreiche Tongefäße und bronzene Pfeil- und Speerspitzen sowie menschliche Knochen. Forschern zufolge kann die Grabkammer ein komplettes Bild der Bestattungsbräuche im späten Bronzezeitalter liefern.

