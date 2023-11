An Grundschulen fehlen mehr als 500.000 Ganztagsplätze

Köln: Mehr als 500.000 Grundschulkinder haben im vergangenen Jahr trotz Bedarfs keinen Platz in der Ganztagsbetreuung bekommen. Das geht aus einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Demnach hatten rund 2,2 Millionen Mädchen und Buben Bedarf für eine Ganztagsbetreuung, davon seien nur rund 1,7 Millionen untergebracht worden. Das Institut beruft sich auf Zahlen der Bundesregierung und der Kultusministerkonferenz. Die größte Diskrepanz zwischen Bedarf und Angebot besteht demnach in Schleswig-Holstein und Bayern. Am besten aufgestellt ist Hamburg: Hier bekommen alle Kinder einen Platz. Das Institut macht darauf aufmerksam, dass der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, der ab 2029 gilt, aus heutiger Sicht kaum einzuhalten sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2023 12:00 Uhr