An EU-Außengrenzen werden Flüchtlinge offenbar eingesperrt

08.12.2022 08:00 Uhr

Brüssel: Entlang der EU-Außengrenzen von Bulgarien, Ungarn und Kroatien halten Sicherheitskräfte offenbar Geflüchtete an geheimen Orten gefangen. Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins "Monitor" und mehrerer europäischer Medien werden Schutzsuchende dort regelmäßig tagelang eingesperrt und oft misshandelt. Aufnahmen zeigten, wie an einem dieser Orte in Bulgarien Menschen auf dem Boden ausharrten, umgeben von Abfall. Flüchtlinge erzählten demnach, wie Asylsuchende tagelang ohne Wasser und Essen festgehalten werden. Im Anschluss zwinge die Polizei sie zurück über die Grenze zur Türkei. Die illegalen Inhaftierungen finden dem Bericht zufolge direkt vor den Augen der EU-Grenzagentur Frontex statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2022 08:00 Uhr