An der Ostseeküste gibt es erste Überschwemmungen vor der Sturmflut

Lübeck: An der Ostseeküste von Schleswig-Holstein wird in den kommenden Stunden eine schwere Sturmflut erwartet. Die Sturmböen aus östlichen Richtungen drücken das Wasser der Ostsee auf die Küstenorte und die Flussmündungen, zum Beispiel der Trave. Deswegen steigen die Pegel. In der Lübecker Innenstadt ist eine Straße in der Nähe des Holstenstors zum Teil überschwemmt. Anwohner haben ihre Eingänge mit Schottwänden gesichert. Viele Küstenorte wie Scharbeutz oder Heiligenhafen haben ihre Strandzugänge ebenfalls mit mobilen Wänden oder Sandsäcken versperrt. Auch an der Flensburger Förde steigt das Wasser derzeit weiter. Die Polizei hat viele Straßen gesperrt. An der Nordseeküste gibt es wegen des starken Ostwinds Niedrigwasser. Der Fährverkehr ist teilweise eingestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 14:00 Uhr