An der Grenze zwischen Israel und Libanon gibt es neue Gefechte

Tel Aviv: An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon finden offenbar neue Gefechte statt. Die israelische Armee teilte mit, man habe Terrorzellen im Libanon attackiert. Die Hilsbollah erklärte, sie habe das israelische Grenzgebiet mit Raketen angegriffen und getroffen. Hisbollah-Chef Nasrallah hatte Israel gestern mit einer weiteren militärischen Eskalation gedroht. Im Gazastreifen hat das israelische Militär palästinensischen Angaben zufolge eine Schule bombardiert, in der Menschen Schutz gesucht haben sollen. Der Leiter des Al-Schifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt teilte mit, dabei seien mindestens 15 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Augenzeugen zufolge soll auch eine Schule im Flüchtlingslager Dschabalia in der Nähe von Gaza-Stadt getroffen worden sein. Das israelische Militär hat angekündigt, dass heute Nachmittag für drei Stunden die Schnellstrasse geöffnet werden soll, die im Gazastreifen von Nord nach Süd führt, um Zivilisten die Flucht in den Süden zu ermöglichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2023 12:45 Uhr