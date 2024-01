An der Alpspitze stürzt ein 41-Jähriger ab und stirbt

Garmisch-Partenkirchen: An der Alpspitze in Oberbayern ist ein Bergsteiger tödlich verunglückt. Der 41-Jährige aus dem Raum Nürnberg stürzte nach Angaben der Polizei gestern auf einem Klettersteig etwa 100 Meter über felsiges Gelände ab. Dabei habe er sich tödliche Kopfverletzungen zugezogen, hieß es weiter. Die Leiche des Mannes musste von der Bergwacht und der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei per Hubschrauber geborgen werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2024 11:00 Uhr