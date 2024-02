An Bayerns Grundschulen soll mehr Mathe und Deutsch unterrichtet werden

München: Die Fächer Deutsch und Mathematik werden an Bayerns Grundschulen ab dem kommenden Schuljahr öfter unterrichtet. Das gab Kultusministerin Stolz nach der Kabinettssitzung bekannt. Damit reagiert der Freistaat auf die schlechten Pisa-Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Laut Stolz wird es keine Abstriche beim Religionsunterricht geben. Stattdessen müssen die Schulen im Bereich Kunst, Musik und Werken oder beim Englischunterricht kürzen, so die Freie Wähler-Ministerin. Zudem beschloss das Kabinett ein neues Konzept zur Integration ausländischer Schüler - und will wie angekündigt mit der schrittweisen Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit mobilen Endgeräten beginnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2024 23:00 Uhr