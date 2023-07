Amtsinhaber in Allersberg und Karlstein gewinnen Bürgermeisterwahl

Meldungsarchiv - 02.07.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Allersberg: In Franken hat es heute zwei Bürgermeisterwahlen gegeben: In Allersberg im Landkreis Roth konnte der parteilose Daniel Horndasch sein Amt verteidigen. Er gewann die Wahl mit etwas mehr als zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Sein Gegenkandidat als Bürgermeister, Markus Zurwesten von der CSU, kam auf knapp ein Drittel der Stimmen. Auch in Karlstein am Main im Landkreis Aschaffenburg gewann der Amtsinhaber. Peter Kreß von der FDP siegte deutlich gegen seine Herausforderin Barbara Hofmann von den Grünen.

