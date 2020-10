Amtsgericht Traunstein verhängt Bewährungsstrafe gegen Kripobeamten wegen rechter Umtriebe

Österreich verschärft Anti-Corona-Maßnahmen

Wien: Wie in ganz Europa sind auch in Österreich die Zahlen der Corona-Neuinfektionen weiter stark gestiegen. Bundeskanzler Kurz hat daher verschärfte Maßnahmen angekündigt. So dürfen sich künftig privat nur mehr maximal sechs Personen treffen, im Freien liegt die Obergrenze bei zwölf. Bei Kultur- und Sportveranstaltungen wie Bundesliga-Spielen und Opern gilt künftig eine Maskenpflicht. Die Maßnahmen sollen ab Freitag landesweit greifen. Kurz appellierte an alle, sich an die neuen Regeln zu halten. Es gelte, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Die nächsten Monate, so Österreichs Kanzler, würden ein - so wörtlich - "rot-weiß-roter Kraftakt" werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2020 13:00 Uhr