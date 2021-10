Amtsgericht Schweinfurt spricht AfD-Abgeordneten Graupner frei

Spahn unterstützt finanzielle Forderungen der Pflegekräfte

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat eine ehrliche Debatte über die Kosten der Pflege gefordert. Auf der einen Seite mehr Personal und bessere Bezahlung zu verlangen und auf der anderen Seite die Kosten zu beklagen, passe nicht zusammen, sagte Spahn bei einer Rede auf dem Deutschen Pflegetag. Diese Diskussion müsse die Gesellschaft führen. Die größte Herausforderung sieht der Minister in der Besetzung offener Stellen. Dafür brauche man einen langen Atem, und das sei auch nicht per Gesetz aufzulösen, so Spahn. Er forderte die Beschäftigten in der Pflege dazu auf, weiter für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Jedes Krankenhaus, jeder Pflegedienst suche Personal - dementsprechend säßen die Arbeitnehmer derzeit am längeren Hebel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2021 17:00 Uhr