Kurzmeldung ein/ausklappen Amtsgericht München verurteilt Klimaaktivisten zu Geldstrafen

München: Das Münchner Amtsgericht hat drei Klimaaktivisten der Gruppe "Letze Generation" wegen ihrer Aktionen am Stachus zu Geldstrafen verurteilt. Wie das Gericht mitteilte, müssen die Demonstranten wegen Nötigung jeweils 30 Tagessätze à 15 Euro, also 450 Euro zahlen. Damit gelten die Klimaaktivisten als nicht vorbestraft. Die Staatsanwaltschaft hatte für eine Strafe von jeweils 50 Tagessätzen, sprich 750 Euro plädiert, die Verteidigung auf Freispruch. Die Aktivisten aus Leipzig, Berlin und Bad Segeberg in Schleswig-Holstein hatten sich Anfang November zweimal am gleichen Tag auf die Sonnenstraße am Münchner Stachus geklebt. Nach ihrer ersten Protestaktion am Vormittag wurden die Aktivisten ins Polizeipräsidium gebracht, dann aber wieder freigelassen. Am Abend klebten sie sich dann abermals auf die Fahrbahn am Stachus. Danach kamen die drei angeklagten Aktivisten in sogenannte Präventivhaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.01.2023 18:45 Uhr