Amtsenthebungsverfahren gegen Trump nimmt Fahrt auf

Nachrichtenarchiv - 26.01.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA nimmt das Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren Präsidenten Trump Fahrt auf. Nach einem zeremoniellen Gang durch das Kapitol übergaben die demokratischen Ankläger des Abgeordnetenhauses dem Senat die Anklageschrift. Anlass ist der Sturm auf das Kapitol durch Trump-Anhänger am 6. Januar. Trump wird zur Last gelegt, zum Aufruhr angestachelt zu haben. Das Verfahren, in dem die Senatoren als Geschworene fungieren, soll am 8. Februar beginnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.01.2021 03:00 Uhr