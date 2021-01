Amtsenthebungsverfahren gegen Trump beginnt in zweiter Februarwoche

Nachrichtenarchiv - 23.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump soll in der zweiten Februarwoche beginnen. Das hat der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Schumer, angekündigt. Trumps Amtszeit ist zwar diese Woche abgelaufen. Das Verfahren könnte aber zu einer lebenslangen Ämtersperre für den Republikaner führen. Die Demokraten wollen Trump wegen des Angriffs seiner Anhänger auf das US-Kapitol zur Verantwortung ziehen. Sie werfen ihm Anstiftung zum Aufruhr vor. Am Montag soll der US-Senat die Anklageschrift vom Repräsentantenhaus erhalten. Mit den Eröffnungsplädoyers soll dann in der Woche des 8. Februars begonnen werden. Für ein erfolgreiches Amtsenthebungsverfahren ist eine Zweidrittel-Mehrheit notwendig. Bislang ist unklar, ob genug Republikaner für eine Verurteilung Trumps stimmen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2021 06:00 Uhr