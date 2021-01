Amtsenthebungsverfahren gegen Trump beginnt im Februar

Nachrichtenarchiv - 23.01.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump soll in der zweiten Februarwoche beginnen. Das kündigte der demokratische Mehrheitsführer im US-Senat, Schumer, an. Trumps Amtszeit ist zwar diese Woche abgelaufen - aber das Verfahren könnte eine lebenslange Ämtersperre für ihn bringen. Die Demokraten wollen Trump wegen des Angriffs seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Januar zur Verantwortung ziehen und werfen ihm Anstiftung zur Aufruhr vor.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.01.2021 03:00 Uhr