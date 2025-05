Amtseinführung von Papst Leo XIV. am 18. Mai

Papst Leo XIV. wird am 18. Mai in sein Amt eingeführt - dies hat der Vatikan am Nachmittag bekanntgegeben. Hierzu werden Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sowie Hunderttausende Menschen auf dem Petersplatz in Rom erwartet. Am heutigen ersten Tag nach seiner Wahl hat der neue Papst erste deutliche Akzente gesetzt. In einem Gottesdienst in der Sixtinischen Kapelle trat er bescheiden vor die Kardinäle - unter anderem ohne die sonst üblichen roten Schuhe.

