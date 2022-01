Amtsärzte warnen vor Schnelltests zum Freitesten aus der Corona-Isolation

Frankreich deckelt Anstieg der Strompreise bei vier Prozent 2022

Paris: Angesichts steigender Energiepreise will Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire die Bevölkerung entlasten: Er kündigte an, dass der Staat einerseits eine wichtige Steuer auf Strom erheblich senkt. Zum anderen soll der Stromversorger EDF vorübergehend die Menge an Atomstrom erhöhen, die er an kleinere Wettbewerber verkauft. So soll der Preis-Anstieg auf vier Prozent gedeckelt werden. Experten gehen davon aus, dass der Strompreis ohne diesen Eingriff um 20 Prozent gestiegen wäre. In Frankreich wurden deswegen massive Proteste befürchtet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2022 09:00 Uhr