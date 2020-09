Amtsärzte sehen nur geringen Nutzen für die Corona-App

Nachrichtenarchiv - 24.09.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Amtsärzte in Deutschland sehen nur einen sehr geringen Nutzen der Corona-App. Nach den Worten der Verbandsvorsitzenden Teichert spielt die App in der alltäglichen Arbeit der Gesundheitsämter so gut wie keine Rolle. Es komme äußerst selten vor, dass sich ein App-Nutzer wegen eines Warnhinweises melde. Hilfreich wäre es aus Teicherts Sicht, wenn die App eine Funktion hätte, mit der die Nutzer eine direkte Weitergabe an das Gesundheitsamt zumindest freiwillig zulassen könnten. Damit würden die Behörden schneller über Infektionsfälle informiert und könnten zügig Maßnahmen ergreifen, um einen Corona-Ausbruch einzudämmen. Derzeit bleibe es hingegen den App-Nutzern überlassen, ob sie sich nach einem registrierten Kontakt mit einem Infizierten bei den Gesundheitsämtern melden, so Teichert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.09.2020 04:00 Uhr