Amtsärzte halten Maskenpflicht an Schulen vorerst nicht für nötig

Nachrichtenarchiv - 07.09.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutschen Amtsärzte halten eine Maskenpflicht an Schulen derzeit für unnötig. Verbandschef Nießen sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Masken beeinträchtigten das Lernen erheblich. Sie sollten deshalb nur zum Einsatz kommen, falls es eine infektiösere und gleichzeitig schwerer krank machende Variante als die bisher bekannten Omikron-Subtypen gebe. Vom Deutschen Hausärzteverband kommt der Ruf nach besseren Absprachen. Der Vorsitzende Weigeldt sagte der "Rheinischen Post" mit Blick auf die Maskendebatte, etwa im Flugverkehr, wäre es von Vorteil, wenn man sich besser mit den europäischen Nachbarländern abstimmen würde. Detailverliebte Debatten rüttelten an der Akzeptanz der Bevölkerung. Der Bundestag will morgen abschließend über die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes beraten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.09.2022 09:45 Uhr