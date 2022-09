Amtsärzte halten Maskenpflicht an Schulen vorerst nicht für nötig

Habeck verteidigt erneut Atomkraftwerk-Reservebetrieb

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat seine Entscheidung, zwei von drei deutschen Atomkraftwerken als Reserve weiterzubetreiben, erneut verteidigt. In der ARD sagte er am Abend, er sei als Minister zuständig für die Energiesicherheit in Deutschland. Darum habe er den Stresstest für die AKWs verantwortet und die Konsequenzen daraus gezogen. Nun müsse die gesetzliche Grundlage geschaffen werden, falls es eine Mehrheit dafür gebe. Energie-Ökonomin Kemfert sagte BR24, die AKW-Debatte sei viel Lärm um wenig - es sei in Ordnung, die beiden Meiler als Notreserve am Netz zu lassen. Man werde sie aber voraussichtlich nie brauchen. Die Bundesregierung habe auf die aktuelle Situation reagiert und Vorsorge getroffen, es gebe aber ausreichende Energiekapazitäten in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2022 07:00 Uhr