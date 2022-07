Amtsärzte fordern flächendeckende Abwasser-Analysen

Nachrichtenarchiv - 04.07.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Amtsärzte in Deutschland fordern flächendeckende Abwasseranalysen, um einen genaueren Überblick über die Ausbreitung des Corona-Virus zu erhalten. Verbandschef Nießen sagte den Funke-Medien, dies sei ein hervorragendes Instrument für die Pandemiekontrolle. Bisher nehmen seinen Angaben zufolge nur 20 deutsche Städte am EU-Abwassermonitoring teil, optimal wäre aber Nießen zufolge eine Beteiligung aller Kommunen. Je mehr Städte dabei mitmachten, desto präziser werde das Bild vom Infektionsgeschehen. Außerdem koste die Analyse wenig, und man bekomme ein Echtzeit-Lagebild. Weil Infizierte das Virus über den Stuhl ausscheiden, lässt sich anhand der Proben auch feststellen, welche Virusvariante sich in einer Region wie stark ausbreitet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.07.2022 09:45 Uhr