Amtsärzte fordern einheitliche Corona-Regeln

Berlin: Die Amtsärzte in Deutschland fordern einheitliche Corona-Regeln für Herbst und Winter. Es brauche länderübergreifende Maßstäbe, was wann gelte, sagte der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Nießen, der Funke Mediengruppe. Es dürfe bei gleicher Infektionslage nicht passieren, dass man über die Landesgrenze von Bayern nach Baden-Württemberg fahre und die Maske im Restaurant mal tragen müsse und mal nicht. Nießen regte eine Art Ampelsysten an. Grün könnte die Ampel beispielsweise leuchten bei einer Inzidenz unter 500 und gleichzeitig weniger als 1.000 Covid-Intensivpatienten. Bei einer Inzidenz über 1.000 und mehr als 5.000 Covid-Intensivpatienten sollte sie dann auf rot springen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2022 06:30 Uhr