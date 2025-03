Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl wird vorgelegt

Berlin: Knapp drei Wochen nach der Bundestagswahl wird heute das amtliche Endergebnis festgestellt und veröffentlicht. Dazu kommt in diesen Minuten der Bundeswahlausschuss zusammen. In der Regel entspricht das amtliche Endergebnis dem vorläufigen, das in der Wahlnacht veröffentlicht wurde. - Gestern war das BSW vor dem Bundesverfassungsgericht mit dem Versuch gescheitert, eine Neuauszählung der Stimmen zu erreichen. BSW-Chefin Wagenknecht bedauerte die Entscheidung und bekräftigte ihre Zweifel am Wahlergebnis. Ihre Partei war mit 4,97 Prozent knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

