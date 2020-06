Amthor verlässt nach Lobby-Affäre Amri-Untersuchungsausschuss

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach Lobbyismusvorwürfen zieht sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Amthor aus dem Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz zurück. Wie der Parlamentarische Geschäftsführer der Union, Grosse-Brömer, sagte, gibt Amthor seine Aufgabe an einen Kollegen ab, damit die Aufklärungsarbeit des Ausschusses in keiner Weise belastet wird. Grünen-Chef Habeck hatte bereits den Abzug Amthors aus dem Ausschuss gefordert, weil dort unter anderem Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen befragt werden soll. Amthor sei aber erkennbar ein Buddy von Maaßen. Amthor steht in der Kritik, weil er sich bei der Bundesregierung für das US-Unternehmen Augustus Intelligence eingesetzt hatte. Der 27-jährige CDU-Politiker hat die Nebentätigkeit nach eigenen Angaben inzwischen beendet und die ihm eingeräumten Aktienoptionen zurückgegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 09:00 Uhr